О достижениях Азербайджана за 200 дней после подписания трехстороннего заявления

Европейский информационный портал EuReporter опубликовал информацию о ключевых изменениях в Азербайджане спустя 200 дней после подписания трехстороннего договора с Арменией и Россией, обозначившего полную капитуляцию Армении.

Европейский информационный портал EuReporter опубликовал информацию о ключевых изменениях в Азербайджане спустя 200 дней после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября, обозначившего полную капитуляцию Армении.

Как сообщает Report, портал отмечает, что с момента подписания заявления Азербайджан активно готовится к устранению ущерба, нанесенного региону во время военных действий прошлого года. Это включает в себя планы по восстановлению и развитию освобожденных территорий и возвращению туда вынужденных переселенцев.

EuReporter написал о десяти основных достижениях, которых Азербайджан добился за эти 200 дней. Среди них:

Правительство Азербайджана выделило более 1,3 миллиарда долларов на реконструкцию региона. В крупных городах уже ведутся работы, включая восстановление исторических памятников, музеев, мечетей и т. д.

Министерство культуры провело начальные мероприятия по территориальному мониторингу путем регистрации и осмотра 314 государственных памятников истории и культуры; большинство из них было разрушено во время армянской оккупации.

Почти 35 000 неразорвавшихся мин были обезврежены на более чем 9 000 гектаров земли. В результате разрыва мин в прошлом было убито или ранено более 120 азербайджанцев.

Более 15 000 человек подписали одну из самых популярных петиций на сайте change.org, призывая Армению указать местонахождение оставшихся неразорвавшихся боеприпасов, которые еще предстоит найти.

После серьезных переговоров между правительством и крупными корпорациями, такими как TEPSCO и BP, ведутся восстановительные работы, ориентированные на экологию, о создании на освобожденных территориях электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии.

Начиная с 2022 года в Зангиланском районе начнутся постройки первых "умных сел".

Началась реконструкция инфраструктуры для облегчения возвращения внутренне перемещенных лиц в регион. К настоящему времени работами охвачено 600 км дорог, региональных соединительных автомагистралей, более 150 км железнодорожных путей, а также запланировано создание трех аэропортов, один из которых является международным.

Утвержден и одобрен проект реформирования города Агдама. Он предполагает создание индустриального парка, парков Победы и мемориала, а также выхода на автомагистраль и железную дорогу, соединяющую Агдам с Бардинским районом.

В преддверии реставрационных работ завершена инвентаризация боле 13 тысяч зданий и более 1 500 км дорог в 169 населенных пунктах 10 освобожденных районов. 409 населенных пунктов были разрушены во время армянской оккупации.

Впервые за почти 30 лет в Шуше, культурной столице Азербайджана, прошел музыкальный фестиваль "Хары Бюльбюль".

Как отмечает Europeporter, удивительная совокупность усилий, учитывая, сколько работы требуется провести в этих опустошенных районах. "Будет интересно посмотреть, как планы будут развиваться в будущем" - написал портал.

Чичек Мамедова