О нас

Эмин Гусейнов: Первый этап реконструкции в Карабахском экономическом районе завершится в 2026 году

Эмин Гусейнов: Первый этап реконструкции в Карабахском экономическом районе завершится в 2026 году Первый этап трехэтапного плана восстановления до 2040 года в Карабахском экономическом районе планируется завершить в 2026 году.
Карабах
6 августа 2022 г. 19:48
Эмин Гусейнов: Первый этап реконструкции в Карабахском экономическом районе завершится в 2026 году

Первый этап трехэтапного плана восстановления до 2040 года в Карабахском экономическом районе планируется завершить в 2026 году.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов.

Э.Гусейнов отметил, что первый этап включает в себя процесс восстановления Агдамского, Физулинского городских центров, поселков Гадрут, Суговушан и 32 сел.

Он подчеркнул, что планируется превратить поселки Гадрут и Суговушан, села Талыш и Туг в важные туристические объекты, и представил статистику рабочих мест, которые будут созданы в различных сферах Карабахского экономического района.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: “Qarabağ iqtisadi rayonunda bərpanın ilk mərhələsi 2026-cı ildə yekunlaşacaq"

Экслюзивные новости

Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
3 августа 2022 г. 13:50
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
3 августа 2022 г. 10:30
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 13:17
Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 09:42
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
29 июля 2022 г. 12:01
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
29 июля 2022 г. 10:37
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
28 июля 2022 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi