Эмин Гусейнов: Первый этап реконструкции в Карабахском экономическом районе завершится в 2026 году

Первый этап трехэтапного плана восстановления до 2040 года в Карабахском экономическом районе планируется завершить в 2026 году.

Первый этап трехэтапного плана восстановления до 2040 года в Карабахском экономическом районе планируется завершить в 2026 году.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов.

Э.Гусейнов отметил, что первый этап включает в себя процесс восстановления Агдамского, Физулинского городских центров, поселков Гадрут, Суговушан и 32 сел.

Он подчеркнул, что планируется превратить поселки Гадрут и Суговушан, села Талыш и Туг в важные туристические объекты, и представил статистику рабочих мест, которые будут созданы в различных сферах Карабахского экономического района.