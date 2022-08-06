Эмин Гусейнов: Первый этап реконструкции в Карабахском экономическом районе завершится в 2026 году

Первый этап трехэтапного плана восстановления до 2040 года в Карабахском экономическом районе планируется завершить в 2026 году.
Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов.
Э.Гусейнов отметил, что первый этап включает в себя процесс восстановления Агдамского, Физулинского городских центров, поселков Гадрут, Суговушан и 32 сел.
Он подчеркнул, что планируется превратить поселки Гадрут и Суговушан, села Талыш и Туг в важные туристические объекты, и представил статистику рабочих мест, которые будут созданы в различных сферах Карабахского экономического района.