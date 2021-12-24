Спецпредставитель: Для восстановления Карабаха применяется комплексный подход

Что касается восстановительных работ в Карабахе, в связи с этим действует рабочая группа по 11 направлениям. Для осуществления скоординированной деятельности назначены ответственные структуры.

Что касается восстановительных работ в Карабахе, в связи с этим действует рабочая группа по 11 направлениям. Для осуществления скоординированной деятельности назначены ответственные структуры.

Как сообщает Report, об этом сказал специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов на научно-практической конференции, организованной партией "Ени Азербайджан".

По его словам, новое деление экономических районов является положительным шагом: "Каждый район имеет свои сравнительные преимущества. Учреждение должности специального представителя является вкладом в современное управление и будет способствовать восстановлению с помощью более гибких современных методов. Экономический потенциал этих районов должен быть точно оценен. Анализируются сравнительные преимущества, учитываются ресурсы, транспортные коридоры каждого района. Применяется комплексный подход к восстановлению и развитию. Следующим шагом станут меры по предоставлению социальных услуг. Строительство магистральных дорог и другие работы, осуществляемые сегодня в Карабахе, являются одними из самых важных базовых инфраструктурных проектов. Одной из главных целей является устойчивое возвращение вынужденных переселенцев в Карабах".

Отметив, что Агдам является одним из крупнейших районов Карабаха, Э.Гусейнов сказал, что регион богат природными ресурсами: "Эти запасы оцениваются в 1,3 млрд долларов".