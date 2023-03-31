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Эксперт: Въезд персон вроде Лорана Вокье в нашу страну - неуважение к территориальной целостности Азербайджана

Эксперт: Въезд персон вроде Лорана Вокье в нашу страну - неуважение к территориальной целостности Азербайджана Въезд персон вроде Лорана Вокье в нашу страну без разрешения нашего государства является неуважением к территориальной целостности Азербайджана.
Карабах
31 марта 2023 г. 20:17
Эксперт: Въезд персон вроде Лорана Вокье в нашу страну - неуважение к территориальной целостности Азербайджана

Въезд персон вроде Лорана Вокье в нашу страну без разрешения нашего государства является неуважением к территориальной целостности Азербайджана.

Об этом Report сообщил военный эксперт Адалят Вердиев.

Председатель регионального совета французского региона Овернь-Рона-Альпы Лоран Вокье в последние дни марта посетил Армению. 29 марта он отправился на соединяющийся с Арменией участок Лачынской дороги, где озвучил политические месседжи в адрес Азербайджана и Турции. Собирающийся баллотироваться на президентских выборах 2027 года Лоран Вокье пошел еще дальше, заявив о намерении организовать проезд гуманитарной колонны через Лачынский коридор.

А.Вердиев отметил, что все потребности проживающих в Карабахе армян удовлетворяются как российскими миротворцами, так и Международным комитетом Красного Креста. Доставляются любые товары и гуманитарная помощь: "Во-первых, они ни в чем не нуждаются. Во-вторых, въезд подобных людей на территорию Азербайджана без разрешения азербайджанского государства является неуважением к территориальной целостности Азербайджана. Азербайджан ни в коем случае этого не допустит".

По словам эксперта, необходимо учитывать, что французские политики всегда предвзято относились к Азербайджану, выступали с проармянской позиции: "Их визит и любая деятельность под видом гуманитарной помощи еще больше обострит и усложнит ситуацию в регионе. Поэтому визит подобных лиц в Карабах и озвученные ими заявления считаю неуместными".

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Версия на английском языке Expert: Entry of people like Laurent Wauquiez into our country - disrespect for territorial integrity of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Loran Vokiye kimi adamların ölkəmizə icazəmiz olmadan keçməsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətsizlikdir”

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