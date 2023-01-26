Эксперт: Размещение миссии ЕС в Армении помешает переговорному процессу

Размещение долгосрочной гражданской миссии ЕС в Армении на армяно-азербайджанской границе без согласия Азербайджана является деструктивным шагом на пути дальнейшего урегулирования отношений между странами.

Размещение долгосрочной гражданской миссии ЕС в Армении на армяно-азербайджанской границе является деструктивным шагом на пути дальнейшего урегулирования отношений между Баку и Ереваном.

Об этом Report сказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин.

"С точки зрения урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, размещение миссии никаким образом не будет способствовать переговорному процессу, а скорее даже наоборот. Армения будет считать, что присутствие данной миссии - это показатель поддержки со стороны ЕС, а значит больше нет необходимости идти на переговоры, подписывать мирное соглашение или даже выполнять трехсторонние обязательства, взятые на себя в 2020-ом году", - сказал он.

Притчин подчеркнул, что недавно когда подобная миссия была размещена сроком на 2 месяца с целью снизить конфронтацию между сторонами, ключевые вопросы подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном так и не были решены.

Напомним, что ранее главы МИД Европейского Союза утвердили создание гражданской миссии в Армении для "содействия урегулированию на Кавказе", мандат миссии рассчитан на два года.