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Эксперт: Армянские реваншисты пытаются сорвать процесс делимитации границы

Эксперт: Армянские реваншисты пытаются сорвать процесс делимитации границы Очевидно, что обвинения МИД Армении в адрес азербайджанской стороны о нарушении режима прекращения огня, укладываются в логику срыва всех договоренностей, которые были достигнуты как на предыдущих встречах, в том числе в Брюсселе.
Карабах
30 мая 2022 г. 16:10
Эксперт: Армянские реваншисты пытаются сорвать процесс делимитации границы

Очевидно, что обвинения МИД Армении в адрес азербайджанской стороны о нарушении режима прекращения огня, укладываются в логику срыва всех договоренностей, которые были достигнуты как на предыдущих встречах, в том числе в Брюсселе.

Об этом российскому бюро Report заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"В Армении есть партии войны и реванша, которые действуют в том числе и на нагнетание страстей. Непрерывное обвинение Азербайджана во всем происходящем, прямые провокации - это тактика, которая используется для накаливания ситуации в Ереване, а также, чтобы дезавуировать любые договоренности между первыми лицами Азербайджана и Армении, тем самым сорвать процесс демаркации и делимитации границ, разблокирования транспортных коммуникаций", - заключил он.

По мнению Коротченко, провокации со стороны Армении будут всегда: "Провокации с армянской стороны были, есть и будут. Они будут массовыми, это необходимо понимать и спокойно реагировать, добиваясь, чтобы Армения полностью выполнила все те обязательства, которые были достигнуты".

Российский эксперт также отметил, что альтернативы мирному договору - нет, а попытки армянских реваншистов и пропагандистов сорвать мирный процесс будут обречены на неудачу.

Отметим, что ранее внешнеполитическое ведомство Азербайджана отвергло обвинения МИД Армении в адрес азербайджанской стороны о якобы нарушении режима прекращения огня.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Erməni revanşistlər sərhədlərin delimitasiyası prosesini pozmağa çalışırlar”

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