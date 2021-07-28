Эксперт: Не вижу выхода для Армении, кроме подписания мирного соглашения

"Армения занимается провокацией на границе с Азербайджаном. Часть политической элиты Армении желает втянуть в переговорный процесс третьи страны, которые поддерживают официальный Ереван".

"Армения занимается провокацией на границе с Азербайджаном. Часть политической элиты Армении желает втянуть в переговорный процесс третьи страны, которые поддерживают официальный Ереван".

Об этом Report заявил эксперт по межнациональным конфликтам, член Союза журналистов России Евгений Михайлов, комментируя обострение ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе.

Эксперт подчеркивает, что последствия таких действий могут быть печальными для Армении: "Армянские политологи заявляют, о том, что Армения не состоялась как государство. Вместо того, чтобы жить в мире с соседями, они этого не делают, отвлекают население возгласами о реванше, не занимаются экономикой страны, что ведёт к полному краху государственности", - заявил он.

По мнению Михайлова, в конечном итоге придется решить вопрос о делимитации и демаркации границ, а попытки Еревана отстрочить этот процесс провокациями, не приведет к каким-либо результатам. Договоренности должны быть выполнены: "Официальная Москва заинтересована в том, чтобы в регионе был мир. Речь идет о полной делимитации и демаркации границ при непосредственном участии российских миротворцев", - добавил эксперт.

"Я не вижу другого выхода для Армении, кроме как подписание мирного соглашения. Всё остальное приведет к краху. Жалко, что пока не понимают эту ситуацию армянские политики, которые пытаются втянуть другие страны в процесс. Армении нужен только хаос в регионе". Михайлов уверен, что те события, которые происходят сейчас на границе, преследуют именно эту цель.

"То, что посол США в Армении приехал в приграничную зону, всего лишь маленький дипломатический трюк", - сказал он, отметив, что ни США, ни Франции Армения не интересна как государство. Поэтому единственный выход для Армении - подписание мирного соглашения с Азербайджаном, что приведет к открытию границ, транспортных потоков, а также росту грузоперевозок.