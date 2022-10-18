Эксперт: Франция не была и не будет непредвзятой в карабахском вопросе

Франция не способна быть индиффирентной стороной в урегулировании Карабахского конфликта из-за ряда причин.

Франция не способна быть непредвзятой в вопросе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, как и ранее не была нейтральной в вопросе карабахского урегулирования.

Об этом Report заявил доктор юридических наук, профессор, чрезвычайный и полномочный посол Намик Алиев.

По его словам, в истоках этого лежит начало формирования армянской государственности в XX веке, в котором Франция принимала непосредственное участие, выступала ее покровителем. Таким образом, включение Франции в состав Минской группы было огромной ошибкой.

"Посредник должен быть нейтральным. Иначе любая миссия обречена на провал", - добавил Н.Алиев.

Эксперт не ставит под сомнение и наличие коррупционной составляющей в отношениях армянской диаспоры и французского истеблишмента, добавив при этом, что президент Франции Эмманюэль Макрон играет немалую роль в повторном разжигании конфликта.

"Жалкая попытка Макрона представить свои последние заявления о конфликте в качестве своего личного мнения ничего не меняет. Эти заявления сделал президент Франции, который заверил, что она всегда будет рядом с Арменией ", - отмечает Н.Алиев.

По словам профессора, к этому следует приплюсовать и решения Сената Франции, в которых явно прослеживаются азербайджанофобские настроения.

"В заключение хотелось бы обратить также внимание на последнее обещание Макрона не применять ядерное оружие, попахивающее стремлением эскалировать войну в Украине. В сочетании с его агрессивной политикой в отношении Южного Кавказа вырисовывается ястребиная сущность этого горе-политика, что вызывает немало вопросов", - подытожил Н.Алиев.