Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно

Антон Бредихин уверен, что будущего у Минской Группы ОБСЕ нет, сейчас есть другие более четкие и эффективные платформы

Ситуация в регионе после Второй карабахской войны радикально изменилась. Обстановка остается относительно спокойной, продолжается работа по реализации заявлений президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении по Карабаху. В связи с этим остается неопределенной дальнейшая судьба Минской группы ОБСЕ, которая без особого успеха пыталась играть посредническую роль в разрешении конфликта.

По мнению российского политолога, научного руководителя Центра этнических и международных исследований, главного редактора журнала "Архонт" Антона Бредихина, будущего у Минской Группы ОБСЕ нет.

"Сейчас есть другие, более четкие и эффективные платформы. Деятельность МГ ОБСЕ более чем очевидна: она не решила карабахский вопрос, и, соответственно, показала свою недееспособность. Видим, что страны Запада и США, которые являются активным участниками Минской группы ОБСЕ, ни к чему не пришли за эти годы. Нужно все-таки смотреть вперед, а не оборачиваться назад и не наступать на те же самые грабли",- заявил Report российский эксперт.

Он уверен, что сегодня будущего у МГ ОБСЕ нет, и не нужно искать новые возможности, какие-то другие форматы для ее использования. "Сейчас есть более четкие и показавшие свою эффективность платформы. Это и прямой диалог между лидерами Азербайджана, Армении и России. Это и 3+3, которое будет обеспечивать дальнейшее развитие региона", - добавил эксперт.

Бредихин отметил, что чем меньше будет таких институтов и акторов в регионе, тем эффективнее будут решаться проблемы на Южном Кавказе.

В свою очередь, доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко считает, что реформирование и обновление Минской группы уже невозможно.

"Задача завершения военной фазы конфликта между Азербайджаном и Арменией к настоящему моменту успешно решена. Опасности возобновления широкомасштабных боевых действий нет. Гарантией этому являются растущая заинтересованность Азербайджана и Армении в восстановлении нормальных межгосударственных связей", - сказал он.

Профессор предполагает, что, теоретически, некая новая группа государств могла бы быть сформирована для решения вопросов восстановления разрушенных конфликтом территорий, возвращения перемещенных лиц в свои жилища, строительства дорог, городской инфраструктуры, сетей электропередачи и водоснабжения. Он добавил, что это грандиозная задача, но ее решение никак не входит в миссию такой крупной и весьма «рыхлой» с точки зрения полномочий и ресурсов структуры, каковой сегодня является ОБСЕ.

"Кроме того, Азербайджан является в полной мере суверенным государством, поэтому для Баку нет никаких оснований отдавать решение важнейшей общенациональной задачи на аутсорсинг кому-либо из членов международного сообщества ", - сказал он.

Станислав Ткаченко считает, что бюджетные возможности Азербайджана достаточны для того, чтобы восстановить базовую инфраструктуру и создать благоприятный инвестиционный климат для отечественного и иностранного бизнеса.

"Если какие-то государства, входящие сегодня в Минскую группу ОБСЕ, выразят желание в этом постконфликтном восстановлении поучаствовать, то это стоит приветствовать", - подчеркнул эксперт.

Ткаченко отмечает, что в согласовании текста будущего мирного договора между Азербайджаном и Арменией не имеет принципиального значения, будет ли эта работа осуществляться в формате ОБСЕ, СНГ или, скажем, в возникающем на наших глазах формате 3+3. Он пояснил, что главные действующие лица во всех случаях будут одни и те же – Баку и Ереван.