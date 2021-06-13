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Экс-послы США в Азербайджане выступили с заявлением

Экс-послы США в Азербайджане выступили с заявлением «12 июня Азербайджан и Армения предприняли важные и долгожданные шаги по снижению напряженности между двумя странами и на Южном Кавказе в целом».
Карабах
13 июня 2021 г. 20:12
Экс-послы США в Азербайджане выступили с заявлением

«12 июня Азербайджан и Армения предприняли важные и долгожданные шаги по снижению напряженности между двумя странами и на Южном Кавказе в целом».

Как передает Report, об этом говорится в заявлении членов Консультативного совета Каспийского политического центра, экс-послов США в Азербайджане Ричарда Хогланда и Роберта Секуты.

«Азербайджан освободил 15 граждан Армении, задержанных за незаконное проникновение на его территорию, а Армения предоставила карты, показывающие размещение противотанковых и противопехотных мин в районах, которые теперь снова находятся под контролем Азербайджана после прошлогодней войны. Как сообщается, обмены состоялись на азербайджано-грузинской границе с участием представителей правительства Грузии.

Несмотря на прекращение огня, которое президент России Путин организовал в ноябре 2020 года, положив конец неделям полномасштабных боевых действий между Арменией и Азербайджаном, в последние месяцы произошел серьезный рост напряженности.

Возвращение Азербайджаном задержанных армян и решение Армении предоставить информацию, которая поможет в разминировании ранее оккупированных территорий, важны для прекращения роста напряженности на Южном Кавказе. Надеюсь, они также направят две страны более твердо на путь построения прочного мира, который принесет как Армении, так и Азербайджану большую безопасность и процветание», - говорится в заявлении.

«В то же время, какими бы важными, необходимыми и весьма желанными ни были действия, предпринятые 12 июня правительствами Азербайджана и Армении, еще многое предстоит сделать, чтобы противостоять десятилетиям конфликта и помочь народам этих стран построить прочный мир. Тем не менее, действия 12 июня показывают, что целенаправленная, настойчивая дипломатия на высоком уровне может быть эффективной и является ключом к содействию установлению мира в регионе. Соединенным Штатам, необходимо будет и впредь участвовать в содействии продвижению этого процесса», - заявили экс-послы.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfirləri bəyanatla çıxış ediblər

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