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Джейхун Байрамов: В Шуше состоятся мероприятия, связанные с культурой тюркского мира

Джейхун Байрамов: В Шуше состоятся мероприятия, связанные с культурой тюркского мира "Год назад во время Отечественной войны Тюркский совет активно поддерживал справедливую позицию Азербайджана. Был принят ряд заявлений. Состоялись несколько визитов Генерального секретаря Тюркского совета в Азербайджан. Мы очень ценим эту поддержку".
Карабах
27 сентября 2021 г. 13:26
Джейхун Байрамов: В Шуше состоятся мероприятия, связанные с культурой тюркского мира
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"Год назад во время Отечественной войны Тюркский совет активно поддерживал справедливую позицию Азербайджана. Был принят ряд заявлений. Состоялись несколько визитов Генерального секретаря Тюркского совета в Азербайджан. Мы очень ценим эту поддержку".

По сообщению Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге по итогам внеочередного заседания Совета министров иностранных дел Тюркского совета.

"Ведутся обсуждения по различным направлениям. На повестке дискуссий - восстановление Карабаха. Проведение бизнес-форума, привлечение инвесторов из тюркских стран и возрождение Карабаха всегда были предметом обсуждений. В этом направлении предпринимаются конкретные шаги".

Министр отметил, что предусмотрено объявление города Шуша, являющегося столицей азербайджанской культуры, - столицей всего Тюркского мира. "Многие мероприятия, связанные с культурой всего тюркского мира, планируется провести в Шуше в ближайшее время".

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Версия на английском языке Cultural events of Turkic world to be held in Shusha, says Azerbaijani FM
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Şuşada türk dünyasının mədəniyyəti ilə bağlı tədbirlər keçiriləcək"

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