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Двухметровую надпись "Шуша" установят у въезда в город

Двухметровую надпись "Шуша" установят у въезда в город Компания AdCo изготовила надпись "Шуша" (около двух метров в высоту) для установки в городе Шуша, освобожденном от оккупации в результате Отечественной войны.
Карабах
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9 января 2021 г. 12:56
Двухметровую надпись Шуша установят у въезда в город

Компания AdCo изготовила надпись "Шуша" (около двух метров в высоту) для установки в городе Шуша, освобожденном от оккупации в результате Отечественной войны.

Как сообщает Report, конструкция, оснащенная специальными светодиодами, будет светиться и в темное время суток, вне зависимости от подачи электроэнергии.

Обращение для размещения конструкции в культурной столице Азербайджана уже поступило в соответствующие структуры и ждет одобрения.

Президент Ильхам Алиев 8 ноября 2020 года объявил об освобождении города Шуша от врага. В настоящее время в городе восстанавливается инфраструктура, ведется подготовка к реставрационным работам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHündürlüyü iki metr olan "Şuşa" yazısı hazırdır

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