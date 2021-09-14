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Дочь Хана Шушинского: Песней отец подарил будущим поколениям азербайджанский флаг

Дочь Хана Шушинского: Песней отец подарил будущим поколениям азербайджанский флаг В песне "Вершины гор Шуши покрыты туманом" мой отец подарил будущим поколениям священный флаг Азербайджана. Как говорится в песне, «Вершины гор Шуши покрыты туманом, та, что в красной кофте, в зелёной юбке»
Карабах
14 сентября 2021 г. 17:38
Дочь Хана Шушинского: Песней отец подарил будущим поколениям азербайджанский флаг

Группа представителей неправительственных организаций посетила Шушу. Эмоции на лицах гостей читались очень легко – сфотографироваться на фоне такого величественного пейзажа хотелось всем. Наверное, поэтому здесь, у Джыдыр дюзю, поля для скачек, где в свое время соревновались знаменитые карабахские скакуны, мы провели большую часть нашего времени – ведь это первое знакомство с Шушой. И впечатления от первого знакомства только подкрепляют нашу мысль, что не полюбить Шушу просто невозможно. Особенно людям, кто помнит эти места с детства. Дочь народного артиста Азербайджана Хана Шушинского, глава одноименного фонда Бейимханым Джаванширова-Вердиева вернулась в места, о которых у нее сохранилось много юношеских воспоминаний.

"Моей радости нет предела. Знаете, мой отец был автором слов и музыки первой песни о Шуше. Любимому и дорогому городу он посвятил песню Вершины гор Шуши покрыты туманом. Он назвал песню именно так, потому что в историческом смысле советская Шуша была действительно покрыта туманом коварства. Отца неоднократно приглашали в НКВД и расспрашивали: "Как советская Шуша может быть "туманной"? Они не поняли, что в этой песне мой отец подарил будущим поколениям священный флаг Азербайджана. Как говорится в песне "Вершины гор Шуши покрыты туманом, та, что в красной кофте, в зелёной юбке", - заявила она.

В пяти минутах от Джыдыр дюзю находится недавно восстановленный мавзолей великого азербайджанского поэта XVIII века Моллы Панаха Вагифа. Это была наша следующая остановка.

Гости совершили намаз в восстановленной мечети Юхары Гевхар-Ага. Приехавший в Шушу впервые Эюб Гусейнов сказал нам, что быть в Шуше – повод для гордости: "Мой отец - из Шуши. Очень впечатлен этой поездкой. Я благодарен, что сегодня мы находимся в Шуше. Это - жемчужина мира. Посмотрите, что они [армяне] сделали с ней. Шуша - это Азербайджан, Шуша навсегда останется Азербайджаном".

Представителям НПО также показали поврежденные за время оккупации памятники культуры – на примере поврежденных при обстрелах во время Первой Карабахской войны памятниках наследницы карабахских ханов, поэтессы Натаван, оперного исполнителя Бюльбюля и композитора Узеира Гаджибейли. Несмотря на значимые повреждения города от рук оккупантов, в город возвращается жизнь, и Шуша вновь обретает краски, потухшие почти три десятилетия назад.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоXan Şuşinskinin qızı: "Atam "Şuşanın dağları" mahnısı ilə gələcək nəsillərə Azərbaycan bayrağını ərməğan edib"

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