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Для возвращающихся на освобожденные от оккупации территории предусматривается ряд льгот

Для возвращающихся на освобожденные от оккупации территории предусматривается ряд льгот Предусмотрено создание целевого финансового обеспечения и внедрение соответствующего механизма финансирования для реализации программ и проектов, связанных с восстановлением освобожденных от оккупации населенных пунктов
Карабах
21 декабря 2020 г. 12:57
Для возвращающихся на освобожденные от оккупации территории предусматривается ряд льгот

Предусмотрено создание целевого финансового обеспечения и внедрение соответствующего механизма финансирования для реализации программ и проектов, связанных с восстановлением освобожденных от оккупации населенных пунктов и возвращением наших граждан на родные земли, осуществления стимулирующих мер по повышению экономической активности на этих территориях (налоговые и иные льготы, партнерство государственного и частного секторов и др.), а также предоставление льгот и уступок, направленных на улучшение социального положения семей шехидов и инвалидов войны.
Как передает Report, это предусмотрено в проекте госбюджета на 2021 год.

Отмечается, что это одно из основных направлений бюджетно-налоговой политики на 2021-й год.

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