Для возвращающихся на освобожденные от оккупации территории предусматривается ряд льгот

Предусмотрено создание целевого финансового обеспечения и внедрение соответствующего механизма финансирования для реализации программ и проектов, связанных с восстановлением освобожденных от оккупации населенных пунктов

Предусмотрено создание целевого финансового обеспечения и внедрение соответствующего механизма финансирования для реализации программ и проектов, связанных с восстановлением освобожденных от оккупации населенных пунктов и возвращением наших граждан на родные земли, осуществления стимулирующих мер по повышению экономической активности на этих территориях (налоговые и иные льготы, партнерство государственного и частного секторов и др.), а также предоставление льгот и уступок, направленных на улучшение социального положения семей шехидов и инвалидов войны.

Как передает Report, это предусмотрено в проекте госбюджета на 2021 год.

Отмечается, что это одно из основных направлений бюджетно-налоговой политики на 2021-й год.