Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде

Журавлев выразил надежду на то, что памятник этому нацистскому коллаборационисту снесут и в Ереване

"Я думаю, многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде. К сожалению, памятник этому человеку стоит и в Ереване, где его никто не планирует сносить. Гарегин Нжде признан пособником Гитлера. Я не понимаю тех людей, которые готовы ему поклоняться. Для меня это достаточно странное явление". Об этом российскому бюро Report заявил депутат Государственной Думы РФ, председатель партии «Родина» и Конгресса русских общин Алексей Журавлев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что памятник нацистскому коллаборационисту Гарегину Нжде в Карабахе демонтирован.

Депутат отметил, что для армянских властей западная культура, в которую также входит нацизм гитлеровской Германии, очень важна: "Сейчас среди некоторых стран, в том числе и Армении, существуют такие традиции, которые соответствуют западной модели культуры. Идеи нацизма в этих государствах гораздо важнее и приемлемее. Они всячески пытаются сделать приятно для западной Европы. Для них те люди, которые способствовали приходу нацисткой Германии на территорию Советского Союза, - герои. Это часть каких-то элит, которые сегодня правят в Армении".

Журавлев выразил надежду на то, что памятник будет снесен и в Ереване.

"Для людей, которые прошли Великую Отечественную войну, для их внуков и сыновей это оскорбление. Мы именно так это и воспринимаем", - заключил депутат.