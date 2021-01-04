Cпециалисты МЧС России направлены в Азербайджан с гуманитарной миссией

4 января самолет ИЛ-76 МЧС России со спасателями на борту вылетел в Азербайджан для выполнения задач по разминированию освобожденных территорий в Нагорном Карабахе. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МЧС России, в рамках гуманитарной миссии пиротехники будут работать в Агдамском районе.

Сводная группировка из 20 человек сформирована из пиротехников центра «Лидер» и сотрудников Ногинского спасательного центра. Также бортом МЧС России будут доставлены 3 единицы техники с робототехническим оборудованием.

Весь убывающий личный состав прошел тестирование на отсутствие COVID-19.