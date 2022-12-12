О нас

Член Общественного совета: Среди российских миротворцев, преградивших нам дорогу, есть и армяне

Член Общественного совета: Среди российских миротворцев, преградивших нам дорогу, есть и армяне "Среди российских миротворцев, которые препятствуют проведению мониторинга, есть и армяне. Мы не отступим даже в случае применения ими силы”.
Карабах
12 декабря 2022 г. 14:46
Член Общественного совета: Среди российских миротворцев, преградивших нам дорогу, есть и армяне

"Среди российских миротворцев, которые препятствуют проведению мониторинга, есть и армяне. Мы не отступим даже в случае применения ими силы”.

Как сообщает Report, об этом заявила член Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Арзу Алиева, одна из участников акции протеста с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе на участке дороги Шуша-Ханкенди, временно контролируемой российскими миротворцами.

Она отметила, что богатства страны подвергаются грабежу: “Несколько месторождений остались под контролем армянских сепаратистов. Мы свидетели разграбления золотых и серебряных месторождений нашей страны. Мы все это знаем, и мы здесь, чтобы выразить свой протест. Миротворцы должны нам создать условия для проведения мониторинга этих месторождений. Все эти месторождения являются богатством Азербайджана. Мы хотим, чтобы нам вернули наши богатства”.

A.Алиева сказала, что среди российских миротворцев, которые мешают азербайджанцам проводить мониторинг, есть армяне: “Мы не отступим даже в случае применения ими силы. Мы требуем свое право. Мы не хотим от них чего-то другого. Они не имеют права преграждать нам путь. В настоящее время дорога Ханкенди закрыта. Никакие вооруженные миротворцы не могут нас запугать. Азербайджанский народ сегодня требует вернуть свои земли”.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Public Council member: Armenians among Russian peacekeepers who are blocking us
Версия на азербайджанском языке İctimai Şuranın üzvü: "Qarşımızı kəsən Rusiya sülhməramlılarının arasında ermənilər də var"

Самое читаемое

В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
7 декабря 2022 г. 14:22
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 декабря 2022 г. 09:44
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
7 декабря 2022 г. 01:51
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
7 декабря 2022 г. 11:21
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
7 декабря 2022 г. 20:57
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
8 декабря 2022 г. 09:44
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
7 декабря 2022 г. 12:22
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
8 декабря 2022 г. 11:24
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi