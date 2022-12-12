Член Общественного совета: Среди российских миротворцев, преградивших нам дорогу, есть и армяне

"Среди российских миротворцев, которые препятствуют проведению мониторинга, есть и армяне. Мы не отступим даже в случае применения ими силы”.

"Среди российских миротворцев, которые препятствуют проведению мониторинга, есть и армяне. Мы не отступим даже в случае применения ими силы”.

Как сообщает Report, об этом заявила член Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Арзу Алиева, одна из участников акции протеста с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе на участке дороги Шуша-Ханкенди, временно контролируемой российскими миротворцами.

Она отметила, что богатства страны подвергаются грабежу: “Несколько месторождений остались под контролем армянских сепаратистов. Мы свидетели разграбления золотых и серебряных месторождений нашей страны. Мы все это знаем, и мы здесь, чтобы выразить свой протест. Миротворцы должны нам создать условия для проведения мониторинга этих месторождений. Все эти месторождения являются богатством Азербайджана. Мы хотим, чтобы нам вернули наши богатства”.

A.Алиева сказала, что среди российских миротворцев, которые мешают азербайджанцам проводить мониторинг, есть армяне: “Мы не отступим даже в случае применения ими силы. Мы требуем свое право. Мы не хотим от них чего-то другого. Они не имеют права преграждать нам путь. В настоящее время дорога Ханкенди закрыта. Никакие вооруженные миротворцы не могут нас запугать. Азербайджанский народ сегодня требует вернуть свои земли”.