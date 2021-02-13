Через 127 дней состоялись похороны шехида, считавшегося пропавшим без вести

Похоронен 23-летний шехид Джавидан Мамедли, пропавший без вести в ходе Отечественной войны и найденный мертвым через 127 дней.

Похоронен 23-летний шехид Джавидан Мамедли, пропавший без вести в ходе Отечественной войны и найденный мертвым через 127 дней.

Как сообщает аранское бюро Report, церемония прощания с шехидом состоялась в его родном городе Имишли.

Затем он был похоронен на сельском кладбище Шахвердили.

На похоронах присутствовали члены семьи шехида, его родственники, официальные лица исполнительной власти района, военные и представители общественности.

Дядя шехида Илькин Гусейнов сообщил Report, что Джавидан Мамедли (1997 г.р.) участвовал в боях на Физулинском направлении: "В последний раз с ним связались 7 октября. А в полдень он стал шехидом в кровавой битве за село Гараханбейли Физулинского района".