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Через 127 дней состоялись похороны шехида, считавшегося пропавшим без вести

Через 127 дней состоялись похороны шехида, считавшегося пропавшим без вести Похоронен 23-летний шехид Джавидан Мамедли, пропавший без вести в ходе Отечественной войны и найденный мертвым через 127 дней.
Карабах
13 февраля 2021 г. 13:52
Через 127 дней состоялись похороны шехида, считавшегося пропавшим без вести

Похоронен 23-летний шехид Джавидан Мамедли, пропавший без вести в ходе Отечественной войны и найденный мертвым через 127 дней.

Как сообщает аранское бюро Report, церемония прощания с шехидом состоялась в его родном городе Имишли.

Затем он был похоронен на сельском кладбище Шахвердили.

На похоронах присутствовали члены семьи шехида, его родственники, официальные лица исполнительной власти района, военные и представители общественности.

Дядя шехида Илькин Гусейнов сообщил Report, что Джавидан Мамедли (1997 г.р.) участвовал в боях на Физулинском направлении: "В последний раз с ним связались 7 октября. А в полдень он стал шехидом в кровавой битве за село Гараханбейли Физулинского района".

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Версия на азербайджанском языке Фото127 gündən sonra şəhid xəbəri gələn əsgərimiz dəfn edildi

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