Эка Ткешелашвили: Азербайджану необходима помощь в разминировании территорий

Необходима помощь и поддержка Азербайджану в разминировании территорий.

"Необходима помощь и поддержка Азербайджану в разминировании территорий".

Как передает Report, об этом сказал бывший заместитель премьер-министра Грузии Эка Ткешелашвили выступая на IX Глобальном Бакинском форуме в городе Шуша.

Она отметила есть опасность мин по всему миру. В частности, по ее словам, особенно страшен факт мин в сельскохозяйственных и жилых территориях.

По ее словам, к сожалению мины еще не запрещены полностью всеми международными правилами.

Она подчеркнула, что за очень короткий период правительство Азербайджана смогли начать реконструкционные работы.