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Эка Ткешелашвили: Азербайджану необходима помощь в  разминировании территорий

Эка Ткешелашвили: Азербайджану необходима помощь в  разминировании территорий Необходима помощь и поддержка Азербайджану в разминировании территорий.
Карабах
19 июня 2022 г. 14:17
Эка Ткешелашвили: Азербайджану необходима помощь в  разминировании территорий

"Необходима помощь и поддержка Азербайджану в разминировании территорий".

Как передает Report, об этом сказал бывший заместитель премьер-министра Грузии Эка Ткешелашвили выступая на IX Глобальном Бакинском форуме в городе Шуша.

Она отметила есть опасность мин по всему миру. В частности, по ее словам, особенно страшен факт мин в сельскохозяйственных и жилых территориях.

По ее словам, к сожалению мины еще не запрещены полностью всеми международными правилами.

Она подчеркнула, что за очень короткий период правительство Азербайджана смогли начать реконструкционные работы.

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Версия на азербайджанском языке Eka Tkeşelaşvili: "Ərazilərin minalardan təmizlənməsində Azərbaycanın köməyə ehtiyacı var"

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