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Будущая автодорога в Суговушан полностью разминирована

Будущая автодорога в Суговушан полностью разминирована В Национальное агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) из МВД и МЧС поступила информация по поводу обнаружения снарядов на территории Агджабединского, Агдамского, Джебраильского, Геранбойского, Физулинского, Ходжавендского и Тертерс
Карабах
3 декабря 2020 г. 02:15
Будущая автодорога в Суговушан полностью разминирована

В Национальное агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) из МВД и МЧС поступила информация по поводу обнаружения снарядов на территории Агджабединского, Агдамского, Джебраильского, Геранбойского, Физулинского, Ходжавендского и Тертерского районов Азербайджана.

Как сообщили Report в ANAMA, мобильные оперативные группы агентства вместе с сотрудниками МВД совершили 55 оперативных и неотложных оперативных выездов.

В ходе мероприятий были обнаружены 303 неразорвавшихся боеприпаса, 17 бомб типа 9N235, 79 противотанковых мин, 12 противопехотных мин, 29 взрывателей от противотанковых мин, 3 274 патрона различного калибра, 5 400 грамм пороха и 112 осколков разорвавшихся боеприпасов.

Завершилась операция по разминированию и очищению от неразорвавшихся снарядов территории, по которой проложат дорогу из Тертерского района в Суговушан. Там были обнаружены и обезврежены 118 противопехотных мин, 99 противотанковых мин, 4 взрывателя от противотанковых мин и 7 неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSuqovuşana çəkiləcək avtomobil yolu minalardan tamamilə təmizlənildi

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