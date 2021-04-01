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Брайза: Армянское общество глубоко расколото

Брайза: Армянское общество глубоко расколото "Заявление от 9 ноября знаменует собой величайшую военную и дипломатическую победу Азербайджана"
Карабах
1 апреля 2021 г. 16:48
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
Мэтью Брайза

Заявление лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября знаменует собой величайшую военную и дипломатическую победу в истории Азербайджана.

Об этом в интервью Report заявил бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"Это заявление соответствует условиям четырех резолюций Совета Безопасности ООН, требующих возвращения оккупированных территорий Азербайджану. Мне печально, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не смог найти способ в течение более чем трех десятилетий обеспечить выполнение своих собственных резолюций мирным путем", сказал он.

М. Брайза также отметил, что рамки, определенные в заявлении от 9 ноября, в целом соответствуют так называемым "Мадридским принципам", согласованным Минской группой ОБСЕ, которые, в свою очередь, определяют рамки мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

"В этой новой ситуации важно, чтобы и Азербайджан, и Армения в полной мере воспользовались последним пунктом заявления от 9 ноября, в котором говорится, что все транспортные маршруты в регионе вновь открыты. Это положение дает Армении возможность восстановить свои транзитные связи как с Азербайджаном, так и с Турцией и со временем реинтегрироваться в региональную экономику. Однако сегодня политический кризис в Армении делает такое сотрудничество психологически невозможным. Армянское общество глубоко расколото на тех, кто готов смириться с исходом войны и двигаться вперед к построению новой и процветающей Армении, и тех, кто выступает за возобновление вооруженного конфликта. Похоже, что Азербайджан делает ставку на тех армян, которые стремятся к более безопасному и богатому будущему для своей страны за счет экономического сотрудничества с Азербайджаном, а также с Турцией", - подчеркнул он.

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