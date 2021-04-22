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Боевой путь 23-летнего шехида лейтенанта Агиля Меджидова

Боевой путь 23-летнего шехида лейтенанта Агиля Меджидова 27 сентября, когда началась война, он снова связался с отцом, матерью, братьями и сестрами и с большой гордостью сказал, что все хорошо и они одержат победу
Карабах
22 апреля 2021 г. 15:22
Боевой путь 23-летнего шехида лейтенанта Агиля Меджидова

В ходе 44-дневной Отечественной войны в боях на Физулинском направлении в рядах военнослужащих Азербайджанской армии был и 23-летний лейтенант Агиль Меджидов.

Лейтенант Меджидов Агиль Айдын оглу родился 3 апреля 1998 года в Товузском районе. В 2006 году поступил в 1-й класс Лицея по естественным и техническим предметам имени Насреддина Туси Товузского района. С 2011 года продолжил образование в средней школе имени Пушкина. После окончания школы поступил в Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, куда мечтал поступить.

В 2020 году успешно окончил военное училище по специальности мотострелок. В звании лейтенанта он получил назначение в Бейлаганский район.

Во время Отечественной войны, начавшейся 27 сентября, лейтенант Агиль Меджидов участвовал в боях на Физулинском направлении. За 10 дней до начала войны Агиль пришел домой, чтобы встретиться со своей семьей, попрощался со всеми. 27 сентября, когда началась война, он снова связался с отцом, матерью, братьями и сестрами и с большой гордостью сказал, что все хорошо и они одержат победу.

Мать Агиля говорит, что в последний раз, когда она говорила с сыном, он сказал ей, что они продвинутся вперед:

"Он сказал, мама, мы идем вперед. Все может случиться. Если что-то случится со мной, не плачь, держи голову прямо! Да здравствует Родина! Прости меня, мама".

После начала Отечественной войны, за очень короткий срок Азербайджанская армия успешно справилась со сложными военными задачами. Как отмечают все военные специалисты, самой сложной задачей в ходе войны был прорыв именно первой линии обороны противника. Лейтенант Агиль Меджидов героически погиб 28 сентября в боях в направлении села Юхары Абдулрахманлы Физулинского района.

Боевые товарищи шехида рассказали о его героизме и патриотизме. У шехида Агиля Меджидова есть брат-близнец по имени Азад. Он мечтал сражаться вместе со своим братом. Два брата были очень близки. Агиль достиг своей мечты. Вместе с братом сражался за Родину.

В боях, в которых Агиль Меджидов пал шехидом, участвовал и его брат Азад.

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Версия на азербайджанском языке 23 yaşlı şəhid leytenant Aqil Məcidovun döyüş yolu

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