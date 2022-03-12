Байрамов: Азербайджан ждет ответа на направленное Армении предложение, состоящее из 5 статей

Азербайджан направил другой стороне предложение из пяти пунктов по нормализации отношений с Арменией и в настоящее время ожидает ответа.

Азербайджан направил другой стороне предложение из пяти пунктов по нормализации отношений с Арменией и в настоящее время ожидает ответа.

Как передает Report, об этом агентству «Анадолу» заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, если Армения хочет нормализовать отношения, для них это очень хорошая возможность. Министр добавил, что азербайджанская сторона поддерживает нормализацию отношений с Арменией, несмотря на все трудности и проблемы прошлого.

«Армения не ответила на наше предложение почти год. Недавно азербайджанская сторона в знак доброй воли сделала Армении новое предложение. Если Армения считает, что больше не готова работать над прекращением огня, предложение может быть очень всеобъемлющим документом, потому что мы предложили армянской стороне некоторые базовые принципы, в том числе нормализацию отношений между двумя странами.

Мы высказали свое мнение в соответствии с основными принципами и традициями регулирования отношений между государствами. Армения должна разобраться в этом и высказать свое мнение. Если Армения искренне хочет нормализовать отношения, для них это очень хорошая возможность. Ответ Армении будет известен в ближайшее время, и мы, конечно же, предпримем соответствующие шаги».

Отметив, что предложение было отправлено недавно, Байрамов сказал: «Это документ на одну страницу. Выявлены и сформулированы основные принципы. Должен сказать, что все принципы, упомянутые в документе, являются принципами международных отношений, никаких необычных комментариев там нет».

Министр добавил, что среди этих предложений и вопрос определения границ между двумя странами.

«Предварительные условия для начала процесса неприемлемы. Должна быть создана группа двустороннего сотрудничества, и эта группа должна начать свою работу. Предложение, представленное Армении год назад, осталось без ответа. Посмотрев на реакцию армянской стороны на это второе предложение, мы вскоре увидим, насколько она искренна», - добавил Байрамов.