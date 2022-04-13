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Байрамов: Считаем важным шагом, что Армения приняла предложенные Азербайджаном пять пунктов

Байрамов: Считаем важным шагом, что Армения приняла предложенные Азербайджаном пять пунктов Cчитаем первым и важным шагом тот факт, что Армения приняла пять основных пунктов, предложенных Азербайджаном.
Карабах
13 апреля 2022 г. 10:55
Байрамов: Считаем важным шагом, что Армения приняла предложенные Азербайджаном пять пунктов

Cчитаем первым и важным шагом тот факт, что Армения приняла пять основных пунктов, предложенных Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Глава МИД напомнил, что в течении последних лет Азербайджан ведет работу и призывает Армению к нормализацию отношений. В связи с этим Азербайджан предложил пять базовых пунктов, которые основаны на международном праве и реализация которых также выгодна Армении.

Этот вопрос обсуждался на трехсторонней встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Европейского совета Шарля Мишеля и премьера Армении Никола Пашиняна 6 апреля, в ходе которой стороны договорились, что министры иностранных дел будут вести работу по подготовке будущего мирного договора.

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Версия на английском языке Bayramov says Armenia's acceptance of five points proposed by Azerbaijan is an important step
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Azərbaycanın təklif etdiyi beş prinsipin Ermənistanın qəbul etməsi mühüm addımdır"

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