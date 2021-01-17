Багдад Амреев: Агдам возродит свою прежнюю славу

"Возвращения и освобождения оккупированных азербайджанских земель ждали 30 лет".

"Возвращения и освобождения оккупированных азербайджанских земель ждали 30 лет".

Как передает Report, об этом сказал Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, находящийся с визитом в Агдамском районе Азербайджана.

"Это очень большая победа не только для азербайджанского народа, но и для всех тюркских стран. Именно поэтому так восприняли эту победу все братские тюркские народы. Сегодня мы побывали в разрушенном Агдаме. Было видно, что этот город ждал своих хозяев. Раньше это было процветающее место, и уверен, что теперь, после освобождения этих земель сюда вернутся азербайджанцы, возродив прежнюю славу этих мест. Мы очень рады сегодня побывать здесь, и видеть все это своими глазами", - сказал Амреев.