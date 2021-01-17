О нас
Report Georgia
Аудио новости

Багдад Амреев: Агдам возродит свою прежнюю славу

Багдад Амреев: Агдам возродит свою прежнюю славу "Возвращения и освобождения оккупированных азербайджанских земель ждали 30 лет".
Карабах
17 января 2021 г. 13:09
Багдад Амреев: Агдам возродит свою прежнюю славу

"Возвращения и освобождения оккупированных азербайджанских земель ждали 30 лет".

Как передает Report, об этом сказал Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, находящийся с визитом в Агдамском районе Азербайджана.

"Это очень большая победа не только для азербайджанского народа, но и для всех тюркских стран. Именно поэтому так восприняли эту победу все братские тюркские народы. Сегодня мы побывали в разрушенном Агдаме. Было видно, что этот город ждал своих хозяев. Раньше это было процветающее место, и уверен, что теперь, после освобождения этих земель сюда вернутся азербайджанцы, возродив прежнюю славу этих мест. Мы очень рады сегодня побывать здесь, и видеть все это своими глазами", - сказал Амреев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bağdat Amreyev: Ağdam əvvəlki şöhrətini dirçəldəcək

Новости партнеров

Другие новости из категории

Дюсен Касеинов: Тюркские народы дадут этим землям новую жизнь
Дюсен Касеинов: Тюркские народы дадут этим землям новую жизнь
17 января 2021 г. 12:59
Представители ТЮРКСОЙ и Тюркского совета совершили поездку в Агдам
ФотоПредставители ТЮРКСОЙ и Тюркского совета совершили поездку в Агдам
17 января 2021 г. 12:58
Минобороны России о ситуации в Карабахе
Минобороны России о ситуации в Карабахе
17 января 2021 г. 00:06
Близкие 22-летнего шехида отметили его день рождения у его могилы
ФотоБлизкие 22-летнего шехида отметили его день рождения у его могилы
16 января 2021 г. 21:40
Тела пропавших без вести армянских военнослужащих найдены в селах Ходжавенд и Талыш
Тела пропавших без вести армянских военнослужащих найдены в селах Ходжавенд и Талыш
16 января 2021 г. 20:26
Солдат, завершивший миссию отца-ветерана
ВидеоСолдат, завершивший миссию отца-ветерана
16 января 2021 г. 19:42
Азербайджан подал в Европейский суд межгосударственный иск против Армении
Азербайджан подал в Европейский суд межгосударственный иск против Армении
16 января 2021 г. 17:17
Видеокадры из села Шелли Агдамского района
ФотоВидеокадры из села Шелли Агдамского района
16 января 2021 г. 16:24
На кладбище в Кельбаджаре спустя 27 лет прозвучал азан
На кладбище в Кельбаджаре спустя 27 лет прозвучал азан
16 января 2021 г. 15:43
Реза Дегати о зверствах армян в Азербайджане в эфире французского телеканала
Реза Дегати о зверствах армян в Азербайджане в эфире французского телеканала
16 января 2021 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi