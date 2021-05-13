Азербайджанский депутат спустя 29 лет побывал в своем доме в Шуше

Я счастлив, что в этом году отметил священный праздник Рамазан в собственном доме в Шуше

"В этом году праздник Рамазан стал очень знаменательным для нашего государства и народа, в том числе для граждан Азербайджана, которые 29 лет назад были изгнаны со своих земель, а сегодня возвращаются в Карабах. С большой радостью и гордостью мы отмечаем праздник Рамазан в Карабахе, в родной Шуше".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах“, депутат Турал Гянджалиев.

"Я счастлив, что в этом году отметил священный праздник Рамазан в собственном доме в Шуше. Мне посчастливилось увидеть этот день и отметить прекрасный праздник в своем доме, на своей земле, спустя 29 лет", - рассказал он.