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Азербайджанский депутат спустя 29 лет побывал в своем доме в Шуше

Азербайджанский депутат спустя 29 лет побывал в своем доме в Шуше Я счастлив, что в этом году отметил священный праздник Рамазан в собственном доме в Шуше
Карабах
13 мая 2021 г. 12:49
Азербайджанский депутат спустя 29 лет побывал в своем доме в Шуше

"В этом году праздник Рамазан стал очень знаменательным для нашего государства и народа, в том числе для граждан Азербайджана, которые 29 лет назад были изгнаны со своих земель, а сегодня возвращаются в Карабах. С большой радостью и гордостью мы отмечаем праздник Рамазан в Карабахе, в родной Шуше".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах“, депутат Турал Гянджалиев.

"Я счастлив, что в этом году отметил священный праздник Рамазан в собственном доме в Шуше. Мне посчастливилось увидеть этот день и отметить прекрасный праздник в своем доме, на своей земле, спустя 29 лет", - рассказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı deputat 29 il sonra Şuşadakı evinə gedib

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