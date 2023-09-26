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Азербайджанская полиция и медики помогли армянским жителям Карабаха

Азербайджанская полиция и медики помогли армянским жителям Карабаха Азербайджанская полиция и медики оказали помощь жителям армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана.
Карабах
26 сентября 2023 г. 23:07
Азербайджанская полиция и медики помогли армянским жителям Карабаха

Азербайджанская полиция и медики оказали помощь жителям армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана.

Об этом сообщает командированный в Шушу корреспондент Report.

Сотрудники полиции, несущие службу на территории, установили припаркованный на обочине дороги автомобиль, в котором находились жители армянского происхождения. Полицейские подошли к автомобилю, чтобы проверить, не нуждаются ли находящиеся в транспортном средстве лица в какой-либо помощи. Оказалась, что этим лица стало плохо, сотрудники полиции незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи.

Прибывшие медики оказали армянским жителям Карабаха необходимую помощь, затем последние продолжили движение в направлении Горуса.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan polisi və tibb işçiləri Qarabağın erməniəsilli sakinlərinə köməklik göstəriblər

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