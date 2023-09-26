Азербайджанская полиция и медики помогли армянским жителям Карабаха

Азербайджанская полиция и медики оказали помощь жителям армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана.

Азербайджанская полиция и медики оказали помощь жителям армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана.

Об этом сообщает командированный в Шушу корреспондент Report .

Сотрудники полиции, несущие службу на территории, установили припаркованный на обочине дороги автомобиль, в котором находились жители армянского происхождения. Полицейские подошли к автомобилю, чтобы проверить, не нуждаются ли находящиеся в транспортном средстве лица в какой-либо помощи. Оказалась, что этим лица стало плохо, сотрудники полиции незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи.

Прибывшие медики оказали армянским жителям Карабаха необходимую помощь, затем последние продолжили движение в направлении Горуса.

