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Азербайджан заявил о готовности оказать карабахским армянам необходимую гуманитарную помощь 

Азербайджан заявил о готовности оказать карабахским армянам необходимую гуманитарную помощь  "Армянское население Карабаха не имеет проблем ни с едой, ни с медикаментами. Азербайджан готов оказать любую гуманитарную помощь".
Карабах
15 декабря 2022 г. 18:31
Азербайджан заявил о готовности оказать карабахским армянам необходимую гуманитарную помощь 

"Армянское население Карабаха не имеет проблем ни с едой, ни с медикаментами. Азербайджан готов оказать любую гуманитарную помощь".

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Глава МИД отметил, что Азербайджан не несет ответственности за газоснабжение на этой территории:

"То есть, все разговоры о газе являются фейком. В горных районах есть регулярные проблемы, связанные с холодными погодными условиями. Главари местного армянского населения распространяют ложную информацию. А сами избегают общения".

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Версия на английском языке Azerbaijan declares readiness to provide necessary humanitarian aid to Karabakh Armenians
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qarabağ ermənilərinə humanitar istiqamətdə ehtiyac olan yardımları göstərməyə hazır olduğunu bəyan edib

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