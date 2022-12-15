Азербайджан заявил о готовности оказать карабахским армянам необходимую гуманитарную помощь

"Армянское население Карабаха не имеет проблем ни с едой, ни с медикаментами. Азербайджан готов оказать любую гуманитарную помощь".

"Армянское население Карабаха не имеет проблем ни с едой, ни с медикаментами. Азербайджан готов оказать любую гуманитарную помощь".

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Глава МИД отметил, что Азербайджан не несет ответственности за газоснабжение на этой территории:

"То есть, все разговоры о газе являются фейком. В горных районах есть регулярные проблемы, связанные с холодными погодными условиями. Главари местного армянского населения распространяют ложную информацию. А сами избегают общения".