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Азербайджан представил в Международный суд новые факты установки мин Арменией

Азербайджан представил в Международный суд новые факты установки мин Арменией Целью обращения Азербайджана в Международный суд в отношении Армении является прекращение убийств и нанесений увечий азербайджанцам в результате разрыва заложенных армянской стороной мин.
Карабах
31 января 2023 г. 13:46
Азербайджан представил в Международный суд новые факты установки мин Арменией

Целью обращения Азербайджана в Международный суд с иском против Армении является добиться прекращения убийств и причинения увечий азербайджанцам в результате разрывов заложенных армянской стороной мин.

Как передает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил в ходе выступления на слушаниях в Международном суде ООН.

"Азербайджан обращается сегодня в суд только по одной причине: прекратить непрерывные убийства и нанесение увечий азербайджанцам по признаку этнического и национального происхождения с помощью взрывных устройств, установленных Арменией после подписания трехстороннего заявления в ноябре 2020 года", - сказал Э. Мамедов.

По его словам, чуть более года назад Армения заявила суду, что не устанавливает наземные мины на территории Азербайджанской Республики, но это было ложью: "Азербайджан раскрыл новые факты, касающиеся продолжающейся установки Арменией наземных мин и взрывных устройств".

Замминистра отметил, что с момента объявления предыдущего решения суда 7 декабря 2021 года, Азербайджан обнаружил более 2700 новых наземных мин, произведенных в Армении в 2021 году и установленных на территории Азербайджана, в том числе более 1800 мин, установленных на удалении от армяно-азербайджанской границы и местах нахождения гражданского населения.

Напомним, в октябре 2021 года в Международном суде ООН также состоялись двухдневные слушания по иску Азербайджана против Армении в связи с нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 7 декабря того же года Международный суд ООН обеспечил ходатайство Азербайджана о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны Армении и действующих на ее территории отдельных лиц и организаций, направленной против азербайджанцев. Суд поручил армянской стороне принять срочные меры для предотвращения нарушения прав азербайджанцев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Beynəlxalq Məhkəməyə Ermənistanın minalar yerləşdirməsi ilə bağlı yeni faktlar təqdim edib

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