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Ковари: Азербайджан нацелен на обеспечение комфортной и безопасной жизни на освобожденных территориях

Ковари: Азербайджан нацелен на обеспечение комфортной и безопасной жизни на освобожденных территориях Азербайджан нацелен на обеспечение комфортной, безопасной и устойчивой жизни для возвращающихся в свои дома бывших вынужденных переселенцев.
Карабах
6 октября 2022 г. 11:10
Ковари: Азербайджан нацелен на обеспечение комфортной и безопасной жизни на освобожденных территориях

Азербайджан нацелен на обеспечение комфортной, безопасной и устойчивой жизни для возвращающихся в свои дома бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Report, об этом партнер-учредитель швейцарской компании “sa_partners” Дунья Ковари заявила в ходе первого Азербайджанского национального градостроительного форума.

По ее словам, при составлении генплана Зангилана они фокусировались на том, что это очень зеленый город.

"Мы хотим вернуть этому городу будущее и защитить все деревья. Мы хотим, чтобы город был парковым" ,- сказала Д. Ковари, отметив, что общественная инфраструктура, которая будет там создана, также должна быть "зеленой".

При этом, по ее словам, при разработке генерального плана Кяльбаджара основным пунктом был туризм: "Необходимо, чтобы город соответствовал подвижному и спортивному образу жизни".

А при составлении генплана Губадлы учитывался ландшафт города, "основным приоритетом его концепции станут пруды, озера и зеленые и голубые оттенки".

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Версия на азербайджанском языке Kovari: “Azərbaycan Qarabağda rahat və təhlükəsiz həyatı təmin etməyi qarşısına məqsəd qoyub”
Версия на английском языке Kovari: Azerbaijan aims to ensure comfortable and safe life in liberated territories

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