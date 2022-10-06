Ковари: Азербайджан нацелен на обеспечение комфортной и безопасной жизни на освобожденных территориях

Азербайджан нацелен на обеспечение комфортной, безопасной и устойчивой жизни для возвращающихся в свои дома бывших вынужденных переселенцев.

Азербайджан нацелен на обеспечение комфортной, безопасной и устойчивой жизни для возвращающихся в свои дома бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Report, об этом партнер-учредитель швейцарской компании “sa_partners” Дунья Ковари заявила в ходе первого Азербайджанского национального градостроительного форума.

По ее словам, при составлении генплана Зангилана они фокусировались на том, что это очень зеленый город.

"Мы хотим вернуть этому городу будущее и защитить все деревья. Мы хотим, чтобы город был парковым" ,- сказала Д. Ковари, отметив, что общественная инфраструктура, которая будет там создана, также должна быть "зеленой".

При этом, по ее словам, при разработке генерального плана Кяльбаджара основным пунктом был туризм: "Необходимо, чтобы город соответствовал подвижному и спортивному образу жизни".

А при составлении генплана Губадлы учитывался ландшафт города, "основным приоритетом его концепции станут пруды, озера и зеленые и голубые оттенки".