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На дороге Ханкенди - Лачын созданы условия для беспрепятственного движения трех автомобилей миротворцев

На дороге Ханкенди - Лачын созданы условия для беспрепятственного движения трех автомобилей миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для движения автомобиля российских миротворцев
Карабах
3 февраля 2023 г. 09:23
На дороге Ханкенди - Лачын созданы условия для беспрепятственного движения трех автомобилей миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для движения еще двух автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, автомобили снабжения проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

В течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 3 автомобиля российских миротворцев.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

09:17

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для движения автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает сотрудник Report, транспортное средство беспрепятственно проехало из Лачына в направлении Ханкенди.

Это в лишний раз доказывает, что участники акции протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 54-й день.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda sülhməramlılara məxsus üç avtomobilin maneəsiz hərəkətinə şərait yaradılıb - YENİLƏNİB

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