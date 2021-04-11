Асаджон Ходжаев: Особенно ужасна трагедия, когда пострадали дети

«Сегодня мы посетили город Гянджа и увидели ужасные последствия бомбардировок, когда пострадало мирное население».

«Сегодня мы посетили город Гянджа и увидели ужасные последствия бомбардировок, когда пострадало мирное население».

Как передает западное бюро Report, об этом сказал директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан Асаджон Ходжаев, находящийся в составе делегации Тюркского совета с визитом в городе Гянджа.

«Это ужасно, когда страдает мирное население, абсолютно непричастное ни к каким действиям. Особенно ужасно эта трагедия, когда пострадали дети. Это особо заставляет задуматься о ценности мира. Мы очень рады, что на землю Азербайджана пришел мир», - сказал А.Ходжаев.

«Мы сегодня посетили и Агдам, увидели последствия. Думаю, что радость, когда люди, которые жили там, возвращаются обратно, наполняет все сердца азербайджанского народа. Мы желаем, чтобы в дальнейшем этот регион и Азербайджан в целом процветал, развивался. В восстановлении инфраструктуры Карабаха будут участвовать и специалисты из Республики Узбекистан. Об этом заявил Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев на встрече глав-государств тюркоязычных стран. Мы будем оказывать соответствующую помощь. Узбекские строители, узбекские специалисты будут работать в восстановлении инфраструктуры и других социальных объектов, - добавил А.Ходжаев.