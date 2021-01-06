Армян не пустили в Худавенг

Армян не пустили в монастырь Худавенг, расположенный в селе Венг Кельбаджарского района Азербайджана

Армян не пустили в монастырь Худавенг, расположенный в селе Венг Кельбаджарского района Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Фейсбуке написала жительница Армении Евгения Енгибарян, которая хотела посетить Худавенг.

"Рождество началось с неприятного события. Мы не могли пойти в Худавенг с моей подругой. Несмотря на то, что поездки туда были каждое воскресенье, мы хотели быть там именно сегодня. Несмотря на то, что нас было 40 человек, а также было заявлено об отсутствии ограничений на количество желающих посетить монастырь, наша сторона (армянская сторона – “Report”) договорилась с турками (азербайджанская сторона – “Report”) только о 30 посетителях. В результате из третьего автобуса высадили всех. Да, посещение Худавенга зависит от соглашения с врагом. Здравствуй, новая реальность. Как с тобой смириться и не сойти с ума – вот в чем вопрос”, - отметила она.