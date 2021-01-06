О нас
Report Georgia
Аудио новости

Армян не пустили в Худавенг

Армян не пустили в Худавенг Армян не пустили в монастырь Худавенг, расположенный в селе Венг Кельбаджарского района Азербайджана
Карабах
272
6 января 2021 г. 13:23
Армян не пустили в Худавенг
0 : 00
0 : 00

Армян не пустили в монастырь Худавенг, расположенный в селе Венг Кельбаджарского района Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Фейсбуке написала жительница Армении Евгения Енгибарян, которая хотела посетить Худавенг.

"Рождество началось с неприятного события. Мы не могли пойти в Худавенг с моей подругой. Несмотря на то, что поездки туда были каждое воскресенье, мы хотели быть там именно сегодня. Несмотря на то, что нас было 40 человек, а также было заявлено об отсутствии ограничений на количество желающих посетить монастырь, наша сторона (армянская сторона – “Report”) договорилась с турками (азербайджанская сторона – “Report”) только о 30 посетителях. В результате из третьего автобуса высадили всех. Да, посещение Худавенга зависит от соглашения с врагом. Здравствуй, новая реальность. Как с тобой смириться и не сойти с ума – вот в чем вопрос”, - отметила она.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Erməniləri Xudavəngə buraxmadılar

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане родилась первая девочка в новом году
В Азербайджане родилась первая девочка в новом году
1 января 2021 г. 12:45
В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
3 января 2021 г. 10:45
В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов
В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов
1 января 2021 г. 10:27
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
4 января 2021 г. 13:36
В Армении заявили о количестве погибших в войне
В Армении заявили о количестве погибших в войне
2 января 2021 г. 21:53
Российские миротворцы: Да здравствует Азербайджан!
Российские миротворцы: "Да здравствует Азербайджан!"
2 января 2021 г. 14:12
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
3 января 2021 г. 11:14
Обязательное медстрахование внедряют еще в 36 городах и районах Азербайджана
Обязательное медстрахование внедряют еще в 36 городах и районах Азербайджана
1 января 2021 г. 11:22
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
4 января 2021 г. 23:49
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
5 января 2021 г. 21:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi