Английский исследователь: Азербайджан сделал за 15–20 лет то, на что ОАЭ понадобилось полвека

Если Объединенным Арабским Эмиратам потребовалось 50 лет, чтобы достичь нынешнего уровня развития, то Азербайджан сумел сделать это за 15–20 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил британский исследователь и писатель Грэм Вилсон на панельной сессии, проходившей в рамках 5-й Международной выставки по восстановлению, реконструкции и развитию Карабаха (Rebuild Karabakh-2025).

"Два выдающихся лидера Объединенных Арабских Эмиратов - президент шейх Мохаммед бин Зайед и вице-президент, премьер-министр шейх Мохаммед бин Рашид за 50 лет сумели объединить вокруг себя умное, энергичное и способное поколение, которое с 1970-х годов подняло страну на нынешний уровень. Думаю, все согласятся, что сегодня ОАЭ находятся в блестящем положении. Азербайджан же демонстрирует поразительную динамику развития. Даже такой стране, как ОАЭ, понадобилось полвека, чтобы достичь этих высот, а Азербайджан сделал это за 15–20 лет", - отметил Вилсон.

Он подчеркнул, что в Карабахе сегодня ведется масштабная работа.

"Освещение этих процессов - ответственность журналистов. С точки зрения коммуникации, медиа, журналистики и сторителлинга ситуация сегодня совершенно иная. Истории, которые рассказывают азербайджанские журналисты, публикуемые ими материалы - действительно ценны", - заключил он.