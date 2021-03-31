ANAMA: Ведутся переговоры по получению у армян карт заминированных участков

"С сегодняшнего дня началось массовое разминирование оккупированных территорий".
По сообщению Карабахского бюро Report, об этом в Физулинском районе заявил журналистам представитель ANAMA Мадат Мамедов.
По его словам, до сих пор на освобожденных от оккупации территориях проводились работы по разминированию участков, где проходят коммуникационные, автомобильные и железнодорожные линии:
"Все освобожденные от оккупации территории были заминированы врагом. Сложилась довольно сложная и опасная ситуация, поскольку армяне не предоставляют карты заминированных территорий. На международном уровне ведутся переговоры по получению у армян карты заминированных территорий. В настоящее время работы по разминированию территории продолжаются ускоренными темпами", - отметил М.Мамедов.
Представитель ANAMA добавил, что проникновение гражданских лиц на не очищенные от мин участки без получения соответствующих разрешений и инструкций негативно отражается на работе по разминированию территорий.