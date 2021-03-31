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ANAMA: Ведутся переговоры по получению у армян карт заминированных участков

ANAMA: Ведутся переговоры по получению у армян карт заминированных участков В настоящее время работы по разминированию территории продолжаются ускоренными темпами
Карабах
31 марта 2021 г. 12:54
ANAMA: Ведутся переговоры по получению у армян карт заминированных участков
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"С сегодняшнего дня началось массовое разминирование оккупированных территорий".

По сообщению Карабахского бюро Report, об этом в Физулинском районе заявил журналистам представитель ANAMA Мадат Мамедов.

По его словам, до сих пор на освобожденных от оккупации территориях проводились работы по разминированию участков, где проходят коммуникационные, автомобильные и железнодорожные линии:

"Все освобожденные от оккупации территории были заминированы врагом. Сложилась довольно сложная и опасная ситуация, поскольку армяне не предоставляют карты заминированных территорий. На международном уровне ведутся переговоры по получению у армян карты заминированных территорий. В настоящее время работы по разминированию территории продолжаются ускоренными темпами", - отметил М.Мамедов.

Представитель ANAMA добавил, что проникновение гражданских лиц на не очищенные от мин участки без получения соответствующих разрешений и инструкций негативно отражается на работе по разминированию территорий.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA nümayəndəsi: "Mina xəritələrinin ermənilərdən alınması istiqamətində beynəlxalq səviyyədə danışıqlar aparılır"

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