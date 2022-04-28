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Аманда Пол: ЕС может содействовать нормализации отношений Азербайджана и Армении

Аманда Пол: ЕС может содействовать нормализации отношений Азербайджана и Армении Европейский союз может содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, президент Совета ЕС Шарль Мишель очень активно вовлечен в этот процесс.
Карабах
28 апреля 2022 г. 17:08
Аманда Пол: ЕС может содействовать нормализации отношений Азербайджана и Армении

Европейский союз может содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, президент Совета ЕС Шарль Мишель очень активно вовлечен в этот процесс.

Об этом Report заявила эксперт брюссельского Центра европейской политики Аманда Пол.

«Не думаю, что Европейскому союзу удастся в полной мере занять роль России в вопросе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Поскольку долгое время Россия является ключевым игроком в этом регионе. Но, конечно, важно, что ЕС выступает с такой инициативой, поскольку может оказать поддержку в вопросе восстановления территорий, финансируя этот процесс, а также содействуя мерам по построению доверия между сторонами.

Президент Совета ЕС Шарль Мишель очень активно вовлечен в процесс нормализации отношений, заявила Аманда Пол.

"Я была в Агдаме, Шуша конечно отличается от него. Это очень красивый регион, я надеюсь, его удастся восстановить как можно скорее", - сказала она.

Пол отметила большой потенциал региона с точки зрения развития туризма.

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Версия на английском языке Amanda Paul: EU can contribute to normalization of relations between Azerbaijan and Armenia

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