О нас

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 40 дней

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 40 дней Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 40 дней.
Карабах
20 января 2023 г. 08:19
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 40 дней

Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 40 дней.

Как передает сотрудник Report с места событий, начавшаяся утром 12 декабря прошлого года акция продолжалась и в ночь на 19 января. Демонстранты продолжают проявлять высокую активность, волю и настойчивость.

Участникам акции предоставляется место для ночлега, они обеспечиваются горячим питанием. В ходе демонстраций соблюдаются правила безопасности, каких-либо инцидентов в течение ночи зафиксировано не было.

Экоактивисты традиционно начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджана, затем были исполнены песни в духе патриотизма.

Принимающие участие в демонстрациях волонтеры и активисты, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да". Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

При этом, за минувшие сутки по дороге Ханкенди-Лачын в обоих направлениях беспрепятственно продолжили движение в общей сложности 66 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам и МККК.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоProtest rally on Khankandi-Lachin road enters its 40th day
Версия на азербайджанском языке ФотоQətiyyət, vətənpərvərliyin 40-cı günü - Xankəndi-Laçın yolunda aksiya davam edir

Самое читаемое

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2023)
13 января 2023 г. 09:34
Нефть коррекционно подешевела после роста в течение всей уходящей недели
Нефть коррекционно подешевела после роста в течение всей уходящей недели
13 января 2023 г. 09:40
Эксперт: Заявления Макрона приведут к ухудшению отношений с Алжиром
Эксперт: Заявления Макрона приведут к ухудшению отношений с Алжиром
13 января 2023 г. 10:35
В Ходжавенде обнаружены оружие и боеприпасы
В Ходжавенде обнаружены оружие и боеприпасы
13 января 2023 г. 10:19
Будет ускорено внедрение зеленых технологий в Карабахе
Будет ускорено внедрение "зеленых технологий" в Карабахе
13 января 2023 г. 10:23
Казахстан получил разрешение на поставку нефти в Германию через Транснефть
Казахстан получил разрешение на поставку нефти в Германию через "Транснефть"
13 января 2023 г. 10:02
В этом году из Азербайджана в Астрахань экспортировано 34 тонны томатов
В этом году из Азербайджана в Астрахань экспортировано 34 тонны томатов
13 января 2023 г. 10:17
Wood Mackenzie: У Азербайджана по-прежнему огромный газовый потенциал на Каспии
Wood Mackenzie: У Азербайджана по-прежнему огромный газовый потенциал на Каспии
13 января 2023 г. 15:18
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 24 автомобиля миротворцев
ФотоСегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 24 автомобиля миротворцев
13 января 2023 г. 20:15
Борис Джонсон планирует поездку в Украину
Борис Джонсон планирует поездку в Украину
13 января 2023 г. 10:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi