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Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, протестующие требуют положить конец экотеррору

Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, протестующие требуют положить конец экотеррору Участники акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжают проявлять высокую активность.
Карабах
3 февраля 2023 г. 20:56
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, протестующие требуют положить конец экотеррору

Участники акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжают проявлять высокую активность.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, протестующие требуют положить конец экотеррору на территории Азербайджана. В настоящее время они находятся в прекрасном расположении духа.

Не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, протестующие скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да".

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolundakı aksiya davam edir: etirazçılar yüksək fəallıq nümayiş etdirirlər 

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