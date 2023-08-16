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ЦАМО: Предвзятый доклад Окампо "состряпан" для поддержки других стран перед заседанием СБ ООН

ЦАМО: Предвзятый доклад Окампо "состряпан" для поддержки других стран перед заседанием СБ ООН Антиазербайджанский доклад адвоката Луиса Морено Окампо предвзят и направлен на то, чтобы заручиться поддержкой ряда государств перед заседанием Совета Безопасности ООН.
Карабах
16 августа 2023 г. 18:13
ЦАМО: Предвзятый доклад Окампо состряпан для поддержки других стран перед заседанием СБ ООН

Антиазербайджанский доклад адвоката Луиса Морено Окампо предвзят и направлен на то, чтобы заручиться поддержкой ряда государств перед заседанием Совета Безопасности ООН.

Как передает Report, об этом говорится в статье Центра анализа международных отношений (ЦАМО).

"Окампо относится к фактам и закону исходя из подхода “кухонной раковины”. И этот подход нисколько не продвинул дело Армении вперед. Напротив, показал, что это политически окрашенное мнение было направлено на то, чтобы заручиться поддержкой ряда ключевых государств в проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН, запланированного на 16 августа 2023 года", - говорится в статье ЦАМО.

В ней отмечается, что Армения имеет право подать иск против Азербайджана в Международный суд в соответствии с Конвенцией о геноциде, "однако тот факт, что она не подала такой иск, указывает на отсутствие каких-либо доказательств в поддержку таких серьезных утверждений и отсутствие уверенности в своей правоте".

Аналитики центра пришли к заключению, что "в дополнение к “сомнительной репутации” Окампо и предвзятому отношению к Азербайджану, недостатки заключения по правовым и фактическим аспектам требуют тщательного изучения при его использовании международными организациями, средствами массовой информации и судебными органами".

Ранее ведущий юрист и эксперт в области международного права, советник юридической фирмы Temple Garden Chambers Родни Диксон также выступил с заключением, что утверждения доклада бывшего прокурора Международного уголовного суда (МУС) Луиса Морено Окампо от 7 августа 2023 года необоснованны и не заслуживают абсолютно никакого доверия.

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Версия на азербайджанском языке BMTM: “Okamponun hesabatı BMT TŞ-nin iclasından əvvəl ölkələrin dəstəyini cəlb etmək məqsədi daşıyır”
Версия на английском языке AIR Center: Ocampo report aims to win support of countries ahead of UN Security Council meeting

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