ЦАМО: Предвзятый доклад Окампо "состряпан" для поддержки других стран перед заседанием СБ ООН

Антиазербайджанский доклад адвоката Луиса Морено Окампо предвзят и направлен на то, чтобы заручиться поддержкой ряда государств перед заседанием Совета Безопасности ООН.

Антиазербайджанский доклад адвоката Луиса Морено Окампо предвзят и направлен на то, чтобы заручиться поддержкой ряда государств перед заседанием Совета Безопасности ООН.

Как передает Report, об этом говорится в статье Центра анализа международных отношений (ЦАМО).

"Окампо относится к фактам и закону исходя из подхода “кухонной раковины”. И этот подход нисколько не продвинул дело Армении вперед. Напротив, показал, что это политически окрашенное мнение было направлено на то, чтобы заручиться поддержкой ряда ключевых государств в проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН, запланированного на 16 августа 2023 года", - говорится в статье ЦАМО.

В ней отмечается, что Армения имеет право подать иск против Азербайджана в Международный суд в соответствии с Конвенцией о геноциде, "однако тот факт, что она не подала такой иск, указывает на отсутствие каких-либо доказательств в поддержку таких серьезных утверждений и отсутствие уверенности в своей правоте".

Аналитики центра пришли к заключению, что "в дополнение к “сомнительной репутации” Окампо и предвзятому отношению к Азербайджану, недостатки заключения по правовым и фактическим аспектам требуют тщательного изучения при его использовании международными организациями, средствами массовой информации и судебными органами".

Ранее ведущий юрист и эксперт в области международного права, советник юридической фирмы Temple Garden Chambers Родни Диксон также выступил с заключением, что утверждения доклада бывшего прокурора Международного уголовного суда (МУС) Луиса Морено Окампо от 7 августа 2023 года необоснованны и не заслуживают абсолютно никакого доверия.