Отправленные в Турцию на лечение два ветерана вернулись на родину

2 тяжелораненых гази, Алхасов Камал Ильгар оглы и Искендерли Эльнур Зохраб оглы, отправленные для лечения в Турцию Фондом “YAŞAT”, вернулись на родину после лечения.

Два тяжелораненых ветерана - Алхасов Камал Ильгар оглы и Искендерли Эльнур Зохраб оглы, отправленные для лечения в Турцию Фондом “YAŞAT”, вернулись на родину.

Об этом Report сообщили в Фонде "YAŞAT".

Было отмечено, что процедура их лечения в Турции уже успешно завершена.

"Учитывая мнение врачей, как местных, так и приглашенных из Турции, в настоящее время в братской стране продолжаются соответствующие обследования, лечение и реабилитация еще 32 ветерана. Фонд "YAŞAT" будет контролировать лечение наших ветеранов до полного его завершения", - говорится в сообщении.