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Отправленные в Турцию на лечение два ветерана вернулись на родину

Отправленные в Турцию на лечение два ветерана вернулись на родину 2 тяжелораненых гази, Алхасов Камал Ильгар оглы и Искендерли Эльнур Зохраб оглы, отправленные для лечения в Турцию Фондом “YAŞAT”, вернулись на родину после лечения.
Карабах
5 мая 2022 г. 16:12
Отправленные в Турцию на лечение два ветерана вернулись на родину

Два тяжелораненых ветерана - Алхасов Камал Ильгар оглы и Искендерли Эльнур Зохраб оглы, отправленные для лечения в Турцию Фондом “YAŞAT”, вернулись на родину.

Об этом Report сообщили в Фонде "YAŞAT".

Было отмечено, что процедура их лечения в Турции уже успешно завершена.

"Учитывая мнение врачей, как местных, так и приглашенных из Турции, в настоящее время в братской стране продолжаются соответствующие обследования, лечение и реабилитация еще 32 ветерана. Фонд "YAŞAT" будет контролировать лечение наших ветеранов до полного его завершения", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyəyə göndərilən 2 qazi sağalaraq Vətənə geri dönüb

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