11 участникам Отечественной войны назначена степень инвалидности

Осуществляются все мероприятия, направленные на соцподдержку военнослужащих

"На сегодняшний день единовременные выплаты перечислены семьям 2\3 погибших в Отечественной войне".

Как сообщает Report, об этом в интервью Yeni TV заявил заведующий отделом политики социального обеспечения Министерства труда и социальной защиты Азербайджана Бабек Гусейнов.

По его словам, на остальных открыты свидетельства о праве на наследство: "Поэтапно будут производиться выплаты и их семьям. Кроме того, 11 военнослужащим была назначена степень инвалидности. Наши сотрудники навестили большую часть семей раненых военнослужащих, осуществляются все мероприятия, направленные на их социальную поддержку".