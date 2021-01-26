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11 участникам Отечественной войны назначена степень инвалидности

11 участникам Отечественной войны назначена степень инвалидности Осуществляются все мероприятия, направленные на соцподдержку военнослужащих
Карабах
26 января 2021 г. 13:38
11 участникам Отечественной войны назначена степень инвалидности

"На сегодняшний день единовременные выплаты перечислены семьям 2\3 погибших в Отечественной войне".

Как сообщает Report, об этом в интервью Yeni TV заявил заведующий отделом политики социального обеспечения Министерства труда и социальной защиты Азербайджана Бабек Гусейнов.

По его словам, на остальных открыты свидетельства о праве на наследство: "Поэтапно будут производиться выплаты и их семьям. Кроме того, 11 военнослужащим была назначена степень инвалидности. Наши сотрудники навестили большую часть семей раненых военнослужащих, осуществляются все мероприятия, направленные на их социальную поддержку".

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsinin 11 iştirakçısına əlillik dərəcəsi təyin olunub

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