В день закрытия IV Игр исламской солидарности на некоторых дорогах Баку движение транспорта будет ограничено

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ “В день закрытия IV Игр исламской солидарности - 22 мая на некоторых дорогах Баку движение транспорта будет ограничено".

Как сообщает Report, об этом заявили на мероприятии, совместно проведенном Бакинским транспортным агентством (БТА) и Главным управлением полиции г. Баку (ГУП).

Начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Кямран Алиев заявил, что в этот день участок проспекта Гейдара Алиева от дорожной развязки перед Excelsior до Сабунчинского круга и участок проспекта Нефтчиляр от площади "Азнефть" до ул. Юсифа Сафарова будут закрыты для общего дорожного движения в полдень.

На мероприятии также отметили, что зрители, желающие понаблюдать за церемонией закрытия, смогут доехать до Бакинского Олимпийского стадиона на метро и на экспресс-автобусах, выделенных БТА.

В то же время, зрители (с 17.00 до 20.00 часов) по экспресс-маршрутам в трех направлениях - со станций метро "Гянджлик", "20 Января" и "Гара Гараев" будут доставлены к Бакинскому Олимпийскому стадиону. После окончания мероприятия они смогут также воспользоваться услугами экспресс-автобусов.