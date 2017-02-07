Олимпийский чемпион исключен из иранской сборной

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Победитель Олимпийских игр Рио-2016 Киануш Ростами был исключен из иранской национальной команды по тяжелой атлетике. Как сообщает Report, это решение принято тренером команды Саджадом Ануширавани.

По его словам, К. Ростами не посещает тренировки.

С. Ануширавани также добавил, что 26-летний спортсмен не будет принимать участие в чемпионате Азии в столице Туркменистана Ашхабаде 24-28 апреля и IV Играх исламской солидарности 12-22 мая в Баку.

Отметим, что на Олимпийских играх Рио-2016 выступающий в весовой категории 85 кг Киануш Ростами установил рекорд, показав по сумме рывка и толчка результат 396 кг. Спортсмен также завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.