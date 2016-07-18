​Обнародован размер премий для спортсменов-инвалидов, которые завоюют медали на ХV летних Паралимпийских играх

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об установлении премий для спортсменов-инвалидов Азербайджанской Республики и их тренеров за наивысшие результаты на ХV летних Паралимпийских играх, которые пройдут в городе Рио-де-Жанейро Бразилии.

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях стимулирования спортсменов-инвалидов Азербайджанской Республики и их тренеров к достижению наивысших результатов на ХV летних Паралимпийских играх, которые пройдут в городе Рио-де-Жанейро Бразилии.

Согласно распоряжению, размер премий для спортсменов-инвалидов Азербайджанской Республики и их тренеров за наивысшие результаты на XV летних Паралимпийских играх установлен в следующем порядке:

каждому спортсмену, занявшему первое место, - 200 тысяч манатов, а его тренеру – 100 тысяч манатов;

каждому спортсмену, занявшему второе место, - 100 тысяч манатов, а его тренеру – 50 тысяч манатов;

каждому спортсмену, занявшему третье место, - 50 тысяч манатов, а его тренеру – 25 тысяч манатов.

Кабмину Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.