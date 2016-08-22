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    Министр: В финале Тогрула Аскерова травмировали ударом в голову

    Подобное неспортивное поведение не радует нас

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ "Тогрул Аскеров был полностью готов к олимпиаде. Когда мы встретились с ним, его лицо было опухшим. Мы спросили причину и он ответил, что на финальной встрече произошло столкновение".

    Как сообщает Report, об этом, расценивая выступления азербайджанских спортсменов на Рио-2016, в интервью журналистам заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

    Министр сказал, что на финальной встрече в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории 65 кг российский спортсмен Сослан Рамонов либо случайно, либо преднамеренно столкнулся с Тогрулом Аскеровым и своим неловким движением нанес ему тяжелую травму в голову: "Тогрул говорил, что от удара у него потемнело в глазах. В результате он потерпел поражение со счетом 0:11. Правда, подобное поражение не к лицу спортсмену. Однако причина прояснилась после встречи с ним. Аналогичное поведение не подходит спортсмену. Но в данной ситуации этому есть причина. Подобное неспортивное поведение не радует нас".

    Отметим, что Тогрул Аскеров завершил Рио-2016 серебряной медалью. 

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