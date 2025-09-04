Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Заслуженный художник: Памятник Муслиму Магомаеву получился интересным, но я бы спроектировал его иначе

    Искусство
    • 04 сентября, 2025
    • 14:23
    Заслуженный художник: Памятник Муслиму Магомаеву получился интересным, но я бы спроектировал его иначе

    Заслуженный художник Рашад Алекперов считает интересным памятник Муслиму Магомаеву, автором которого является Омар Эльдаров, однако признается, что сам спроектировал бы его по-другому.

    Об этом он сказал в интервью Report.

    Художник отметил, что расположение памятника на земле, а не на постаменте можно растолковать как близость к народу.

    "Мне показалось странным столь бурное обсуждение памятника. Да, если бы проект поручили мне, я бы спроектировал его по-другому, однако не знаю как восприняли бы это окружающие", - добавил он.

    Алекперов подчеркнул, что в последние годы в Азербайджане также изменилось отношение к выставкам:

    "Сейчас на выставки приходят семьями, что является очень положительным моментом. Считаю, что на это также влияет распространение "публичного искусства" (рublic art - это произведения искусства, установленные в общественных местах, где каждый может их увидеть - ред.). Мы постоянно видим подобные примеры перед Центром Гейдара Алиева".

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

