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    ​Заслуженный артист Меджнун Гаджибеков: Я чувствую себя относительно лучше

    Меня навещают только летом

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Состояние здоровья заслуженного артиста Меджнуна Гаджибекова стало лучше по сравнению с предыдущими днями. Об этом сообщил Report сам артист.

    "У меня кружится голова, чувствую себя не очень хорошо. Но мне относительно лучше", - сказал актер.

    Заслуженный артист сейчас находится у себя дома: "Я живу один. Мне ничего не надо, лекарства у меня есть".

    М.Гаджибеков также добавил, что его никто не навещает: "Меня навещают только летом".

    Отметим, что сегодня распространилась информация о смерти 81-летнего актера.

    С 2010 года актер проживает в селе Икинджи Нугади Губинского района. 

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