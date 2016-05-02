​Заслуженный артист Меджнун Гаджибеков: Я чувствую себя относительно лучше

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Состояние здоровья заслуженного артиста Меджнуна Гаджибекова стало лучше по сравнению с предыдущими днями. Об этом сообщил Report сам артист.

"У меня кружится голова, чувствую себя не очень хорошо. Но мне относительно лучше", - сказал актер.

Заслуженный артист сейчас находится у себя дома: "Я живу один. Мне ничего не надо, лекарства у меня есть".

М.Гаджибеков также добавил, что его никто не навещает: "Меня навещают только летом".

Отметим, что сегодня распространилась информация о смерти 81-летнего актера.

С 2010 года актер проживает в селе Икинджи Нугади Губинского района.