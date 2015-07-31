​Замминистра: За последние годы азербайджанский кинематограф достиг больших успехов

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ 2 августа в Азербайджане отмечается как День национального кино.

Как сообщает Report, по этому случаю в Киноцентре Низами прошло мероприятие.

Сначала был продемонстрирован видеоролик об истории азербайджанского кино и пройденном пути. Затем выступил замминистра культуры и туризма Азербайджана Адалят Велиев, который поздравил кинематографистов с профессиональным праздником. Он заявил, что за последние годы азербайджанский кинематограф достиг больших успехов. По словам А.Велиева, наши фильмы демонстрируются на многих престижных кинофестивалях.

Замминистра от имени министра вручил нагрудные знаки группе лиц, имеющих заслуги в области развития кинематографии. Кроме того, группе ветеранов кино были вручены почетные грамоты.

Затем выступила председатель Союза кинематографистов Азербайджана, народная артистка Шафига Мамедова. Поздравив кинематографистов, она вручила группе лиц денежную премию в размере 350 и 500 манатов. Премия в 500 манатов досталась отмечающим юбилей деятелям кино.

После официальной части мероприятия был представлен киноальманах "Городские мотивы 4.1" ("4.1 Şəhər motivləri") производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Редактор альманаха - Юсиф Шейхов, продюсеры - Мушвиг Гатамов и Ирада Багирзаде. Художник-постановщик проекта - Рафик Насиров, исполнительный продюсер - Азер Гулиев.