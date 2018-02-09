Заключение экспертизы: Зарнигяр Агакишиева скончалась как минимум 3 дня назад

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Согласно первичному заключению экспертизы народная артистка Зарнигяр Агакишиева скончалась не 8 февраля, а как минимум 2-3 дня назад.

Об этом Report сообщил директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения Адалят Гасанов.

По его словам, в настоящее время продолжается обследование тела покойной, расследуются причины смерти.

Отметим, что вчера вечером в своем доме в Ясамальском районе был обнаружен труп 72-летней Зарнигяр Агакишиевой.