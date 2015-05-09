Во время 68-го Каннского фестиваля меры безопасности будут усилены

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Во время 68-го Каннского фестиваля будут усилены меры безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, причиной этому послужили совершенный в январе в Париже теракт и ограбление в престижном магазине в Каннах.

Во время фестиваля будет увеличено количество полицейских и камер безопасности для предотвращения возможных терактов и ограблений.

Силы безопасности Франции усилят также меры безопасности на железнодорожном вокзале, аэропорту и морском порту.

Отметим, что 68-й Каннский фестиваль пройдет с 13 по 24 мая. Возглавлять жюри будут Джоэл Коэн и Итан Коэн.

Отметим, что Каннский фестиваль является одним из трех самых престижных кинофестивалей Европы. Ежегодно здесь борьбу за звание лучшего ведут 20 фильмов, которые определяются членами жюри. В конце фестиваля проходит церемония награждения.