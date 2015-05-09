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    Во время 68-го Каннского фестиваля меры безопасности будут усилены

    Причиной этому послужили теракт в Париже и крупное ограбление в Каннах

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Во время 68-го Каннского фестиваля будут усилены меры безопасности.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, причиной этому послужили совершенный в январе в Париже теракт и ограбление в престижном магазине в Каннах.

    Во время фестиваля будет увеличено количество полицейских и камер безопасности для предотвращения возможных терактов и ограблений.

    Силы безопасности Франции усилят также меры безопасности на железнодорожном вокзале, аэропорту и морском порту.

    Отметим, что 68-й Каннский фестиваль пройдет с 13 по 24 мая. Возглавлять жюри будут Джоэл Коэн и Итан Коэн.

    Отметим, что Каннский фестиваль является одним из трех самых престижных кинофестивалей Европы. Ежегодно здесь борьбу за звание лучшего ведут 20 фильмов, которые определяются членами жюри. В конце фестиваля проходит церемония награждения.

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